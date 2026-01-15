Иранские власти не будут проводить смертные казни участников протеста - Трамп

Иранские власти больше не планируют казнить участников протестов, а гибель людей в ходе массовых акций прекращается, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

"Мне сообщили, что убийства прекращены, что казни остановлены и что их проведение не планируется. Многие говорили последние пару дней, что сегодня должен был быть день казни", - заявил Трамп.

На вопрос о том, откуда он получил эту информацию, президент США заявил: "Из надежных источников".

Накануне СМИ сообщали, что иранские власти намерены в ближайшее время казнить одного из участников протестов – 26-летнего Эрфана Солтани. Его родственники призывали Трампа исполнить обещание и предпринять "решительные действия". "Сейчас мы требуем, чтобы Трамп действительно сдержал свои слова, потому что иранский народ вышел на улицы, основываясь на этих заявлениях. Безоружное население поверило этим словам, а теперь находится под обстрелом. Умоляю вас, пожалуйста, не допустите казни Эрфана", - заявила родственница приговоренного.