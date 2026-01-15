В Тюмени осудили жителя Хабаровска, работавшего курьером у мошенников

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве в отношении пенсионеров на сумму около 3 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

19-летний житель Хабаровска признан виновным чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

С июля по август 2025 года подсудимый вступил в сговор с неустановленными лицами с целью хищения денежных средств у пенсионеров. Соучастники звонили жителям Тюменской области от имени сотрудников правоохранительных органов, сообщали ложную информацию о том, что они подозреваются в незаконном финансировании терроризма. Далее пожилым людям предлагалось имеющиеся денежные средства передать курьеру для хранения на "безопасных счетах"

В результате двум пенсионерам причинен ущерб на сумму около 3 млн рублей. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании причиненного ущерба. В отношении остальных лиц материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.