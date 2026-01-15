Свердловская область вошла в топ-5 регионов по самозапретам жителей на кредиты

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) озвучили данные по введению россиянами самозапрета на получение кредитов.

В топ-5 российских регионов с наибольшим общим количеством самозапретов в декабре 2025 г. вошла Свердловская область с показателем в 46,8 тыс. Это пятое место.

Всего в России по итогам декабря количество граждан с действующим самозапретом на привлечение кредитов составило 17,3 млн человек, сообщили ТАСС в НБКИ.