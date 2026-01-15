Франция и Германия примут участие в военной миссии Европы в Гренландии

Германия и Франция направят военных в Гренландию в рамках миссии европейских стран на фоне заявлений США.

Первые сотрудники Бундесвера прибудут на остров уже 15 января, сообщает газета Bild.

Париж также примет участие в европейской миссии в Гренландии, передает агентство AFP со ссылкой на представителя французских вооруженных сил.

Накануне стало известно, что Дания начала переброску военнослужащих и военной техники в Гренландию для защиты острова от возможного военного вмешательства со стороны США.

Издание Bild сообщило, что миссия стран ЕС по размещению военных сил в Гренландии будет координироваться из Копенгагена, а не через структуры НАТО.

Ранее американский лидер Дональд Трамп написал в соцсети в Truth Social, что Гренландия должна перейти под контроль США под эгидой НАТО. Он обосновал это требованиями национальной безопасности, заявив, что остров критически важен для новой системы ПРО "Золотой купол".