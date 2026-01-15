Сменились главы Третьяковской галереи и ГМИИ имени Пушкина

Директором "третьяковки" стала Ольга Галактионова. С января 2025 года руководила ГМИИ Пушкина, до этого – РОСИЗО. Под её руководством были созданы такие крупные выставочные проекты, как "Кукрыниксы. 100 лет", "Филонов. Художник мирового расцвета", "Бессмертие подвига", а также "ДК СССР" – лауреат первой Национальной премии в области музейного дела имени Лихачева.

Главой пушкинского музея стала Екатерина Проничева. С 2022 года была директором Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Ранее занимала пост руководителя департамента культурного наследия Минкультуры России, а также работала заместителем главы департамента культуры Москвы, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.