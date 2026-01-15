Свердловский онкодиспансер вручил благодарственное письмо депутату Алексею Вихареву

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев получил благодарственное письмо от Свердловского областного онкологического диспансера. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

По словам депутата, лично он и его волонтерский центр помогают пациентам больницы вместе со Свердловским отделением Ассоциации онкопациентов "Здравствуй!". В помощь входят: закупка необходимого медицинского оборудования, инвалидных колясок или мебели, организация мероприятий, а также оказание юридической помощи и многое другое.

"Будем работать!" - подытожил Вихарев.

Напомним, что в 2024 году депутат подарил Свердловскому областному онкологическому диспансеру имитатор ходьбы "Имитрон" для облегчения реабилитации тяжелых пациентов. А в 2025 году он вместе с активистами его Волонтерского центра изготовили и установили на территории Свердловского онкодиспансера 30 экологичных лавочек