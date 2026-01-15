В Госдуме сообщил о повышении социальных выплат с 1 февраля 2026 года

С 1 февраля в России пройдет плановая ежегодная индексация социальных выплат.

Она затронет семьи с детьми, пенсионеров, инвалидов, ветеранов и других льготников, заявил депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш. По его слова, основной коэффициент индексации будет соответствовать фактическому уровню инфляции за прошлый год. Основной коэффициент индексации составит 6,8%. Повышение произойдет автоматически, получателям не нужно подавать дополнительные заявления.

Прежде всего, индексация коснется выплат семьям с детьми. В частности, будет увеличен размер материнского капитала. На первого ребенка сумма составит 737 тыс. 205 руб., а на второго — 974 тыс. 189 руб. Парламентарий указал, что это впервые приближает материнский капитал к миллионному рубежу.

Кроме того, единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 тыс. 773 руб., а ежемесячное пособие по уходу за ребенком для матерей, уволенных в период беременности в связи с ликвидацией организации, увеличится до 10 тыс. 790 руб.

Панеш также напомнил, что с 1 февраля будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата для льготников. ЕДВ увеличится на 6,8% для инвалидов всех групп, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших от радиации, и других категорий. Вместе с этим будет пересчитана и стоимость набора социальных услуг, сообщают "Известия".