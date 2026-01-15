На создание российской виагры из бюджета впустую потратили 1 млрд

Российский проект по созданию отечественного препарата от импотенции, стартовавший десять лет назад, поглотил около 1 млрд руб., но так и не был реализован.

Стоимость инициативы за это время выросла в 1,6 раза. На отсутствие результатов обратила внимание Счетная палата, направив обращения президенту и в Генпрокуратуру. В основе препарата должен был лежать мускус кабарги (саблезубого оленя). Под проект планировалось построить питомник в Горно-Алтайске и лабораторию в Подмосковье.

В итоге питомник заработал только в июне 2024 года, а лабораторию до сих пор не ввели.

Препарат "Мускулив" разрабатывали с использованием сырья, закупленного на рынке, а исследования проводили в частных клиниках.

Несмотря на государственное финансирование, права на будущее лекарство планируется передать частной компании, связанной с одним из крупнейших фармацевтических игроков России — Владимиром Брынцаловым, сообщают "Известия".