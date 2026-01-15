В Россию стали ввозить больше работников из Индии

В Россию продолжают массово завозить трудовых мигрантов из Индии.

В 2026 году в страну намерены приехать как минимум еще 40 тыс. индийских граждан. В основном они устраиваются в Москве, Санкт-Петербурге и области, где большой дефицит рабочих.

Все мигранты — мужчины в возрасте от 19 до 43 лет. Многие из них не знают русский язык. Для многих в диковинку даже микроволновые печи и сантехника. Задачи им объясняют жестами. Об этом заявила и. о. начальника отдела комплексной уборки АО "Коломяжское" Мария Тябина, где работают 17 индусов. Среди них, например – рабочий, который трудился в IT-компаниях уровня Microsoft и работал с искусственным интеллектом и чат-ботами.

Но гораздо чаще индусы попадают на склады, стройки, в клининг и швейное производство. По их словам, в России они получают больше денег, чем на родине, сообщает "Газета.ру".

Ранее стало известно, что Афганистан обсуждает с властями России привлечение трудовых мигрантов из Афганистана к работе в российском сельском хозяйстве. Об этом сказал афганский посол в России Хассан Гулл Хассан.