NBC: Рубио поручено разработать предложение о покупке Гренландии

Госсекретарь США Марко Рубио в ближайшее время должен будет подготовить предложение о покупке Гренландии, он уже получил такое поручение, передает NBC со ссылкой на источник в администрации Трампа.

Хотя публично президент США говорит, что не будет покупать остров, а неким образом "заберет" его, источник в Белом доме сообщил, что план по покупке острова является приоритетным.

Ранее СМИ даже называли сумму, в которую Америка оценивает потенциальное приобретение – около $700 млрд.

Президент США сегодня заявил: если Гренландия не достанется Америке, она станет российской или китайской. Как Россия или Китай заполучат остров – он не сообщил.