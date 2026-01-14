Минобороны РФ: Танкер "Матильда" 13 января атаковали в 100 км от Анапы

В Минобороны России сообщили, что атакованный 13 января танкер "Матильда" подвергся нападению украинских дронов в 100 км от Анапы.

"13 января 2026 года в 10 часов 15 минут мск в акватории Черного моря с танкера "Матильда" был принят сигнал бедствия по международному каналу безопасности и бедствия», - сообщили в военном ведомстве.

Уточняется, что танкер, следовавший под флагом Мальты, подвергся атаке двух украинских беспилотников.

Накануне СМИ сообщили, что нефтяные танкеры "Дельта Хармони" и "Матильда" подверглись атаке беспилотников. Инцидент произошел рядом с терминалом Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море (находится в Новороссийске). Суда стояли в очереди на погрузку казахстанской нефти, поступающей в черноморский нефтеналивной терминал КТК. В результате атак оба танкера получили повреждения, но остались на плаву. Атака осложнила экспорт казахстанской нефти через КТК, через который проходит около 80% ее поставок. Инцидент может привести к росту ставок фрахта и стоимости страхования. МИД Казахстана провел экстренные встречи с послами европейских стран и США по поводу атак.