Экс-глава Уральского управления воздушного транспорта стал фигурантом уголовного дела

Бывший глава Уральского управления воздушного транспорта стал подозреваемым в уголовном деле. Как передает пресс-служба МСУТ СКР, речь идет сразу о двух статьях - ч. 1 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями" и ч. 4 ст. 160 УК РФ "Растрата в особо крупном размере".

По версии следствия, с 2023 по 2025 годы подозреваемый регулярно издавал необоснованные приказы о начислении ряду сотрудников повышенных премий. Часть этих денег подчиненные после передавали ему.

"Данные действия повлекли существенное нарушение законных интересов государства в лице Федерального агентства воздушного транспорта и неправомерное распоряжение фондом оплаты труда на общую сумму более 3 млн рублей", - рассказали в пресс-службе.

Сейчас следователи СК России совместно с сотрудниками органов безопасности устанавливают все обстоятельства преступления и собирают доказательную базу. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.