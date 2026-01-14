На Урале задержали второго сбежавшего от приговора за надругательство над школьницей

На Среднем Урале задержали второго осужденного за изнасилование школьницы в Алапаевске, который скрылся и подался в бега. Он был в розыске с осени.

Напомним, 32-летний Александр Шаньгин и 30-летний Александр Быков были осуждены за надругательство над 15-летней школьницей. Оба находились не под арестом, а под подпиской о невыезде. В день вынесения приговора они сбежали и не явились в суд.

В начале октября прошлого года Алапаевский городской суд назначил Шаньгину 11,5 лет колонии строгого режима, а Быкову – 10 лет "строгача". Так как они не пришли на заседание, то были объявлены в розыск. 13 октября Шаньгин был задержан. Когда за ним пришли силовики, он попытался сбежать от них через окно.

Задержание Александра Шаньгина

Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области, сегодня, 14 января, был задержан второй фигурант.

"В ходе оперативных мероприятий осужденный был обнаружен и предпринял попытку скрыться на балконе одного из домов, где был задержан сотрудниками ГУФСИН", - уточнили в ведомстве.

Сразу после этого беглеца доставили в изолятор временного содержания МО МВД России "Алапаевский".

Ранее сообщалось, что юрист, представляющий интересы пострадавшей школьницы из Алапаевска, будет настаивать на ужесточении наказания для Александра Шаньгина.