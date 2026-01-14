В туалете московского детского сада поймали полуголого мужчину

В одном из детских садов на северо-востоке Москвы в ночь на 14 января поймали полуобнаженного мужчину. Он незаконно пробрался в здание и пытался спрятаться в туалете.

"Сторож образовательного учреждения услышал посторонний шум на верхнем этаже и незамедлительно нажал кнопку тревожной сигнализации. Прибывший на место экипаж Росгвардии обнаружил в помещении мужчину без верхней одежды. Задержанный пояснил, что забрался в одно из окон с помощью лестницы, намереваясь переночевать в здании, а также утверждал, что скрывался от неизвестных лиц", - говорится в сообщении Росгвардии.

На снятых оперативниками кадрах 39-летниц мужчина поясняет: "Тикал от бандитов". Он не оказывал сопротивления, сдался росгвардейцам, а те передали его в полицию для разбирательства.