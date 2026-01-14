В Европе рассказали, как распределят €90 млрд для Украины

Глава Еврокомиссии Усрула фон дер Ляйен рассказала, как именно будут распределены €90 млрд, выделенные Украине.

Читайте также: Европа не стала использовать деньги России для помощи Украине

Предложено разделить €90 миллиардов евро на две части. Меньшую, треть от суммы, решено направить на бюджетную поддержку, а остальное – на военную помощь, сообщила фон дер Ляйен на пресс-конференции, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что ЕС хотел привязать новый кредит для Киева к принципу "покупай европейское". Там намеревались использовать кредит для возрождения собственного военно-промышленного комплекса, так как Киев должен закупать, в основном, только европейское вооружение. Речь шла о том, чтобы от половины и до полной возможной суммы в €210 млрд в течение следующих пяти лет Украина потратила на закупки продукции оборонных предприятий ЕС.