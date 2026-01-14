В роддоме Новокузнецка, где умерли младенцы, заменили персонал

Персонал роддома №1 Новокузнецка, где с начала января умерли девять младенцев, заменили.

"Здесь заменили персонал в связи с происходящим", - сообщил РИА Новости сотрудник медучреждения.

В роддоме продолжаются следственные действия, заявила исполняющая обязанности главного врача Новокузнецкой клинической больницы №1 Юлия Ковалева.

Напомним, 14 января были задержаны главврач и и.о. завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей ГКБ №1, где погибли младенцы. По версии следствия, 4-12 января из-за непрофессионализма указанных врачей умерли девять новорожденных. Они родились с 1 декабря 2025 по 12 января 2026 гг. Вскоре медикам предъявят обвинение, им грозит арест.