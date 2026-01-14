14 Января 2026
Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В МЧС предупреждают свердловчан о морозах до минус 40 градусов

Жителей Свердловской области предупреждают об аномальных морозах с 15 по 17 января. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, среднесуточная температура воздуха в отдельных районах будет ниже климатической нормы на 7 градусов и более, и может опуститься до минус 40.

Уральцев просят соблюдать максимальную осторожность и помнить о мерах безопасности, а именно – стараться оставаться дома и, по возможности, отказаться от поездок на автомобиле. В противном случае, необходимо:

  • Поесть что-нибудь горячее и выпить теплый напиток перед выходом;
  • Защитить кожу лица и рук жирным, но не увлажняющим кремом;
  • Одеваться тепло и многослойно. Лучше выбирать вещи из натуральных тканей, шерсти или термоодежду;
  • Обувь обязательно должна быть сухой и свободной, не забывать про шерстяные носки;
  • Медленно дышать носом;
  • Больше двигаться, если приходится стоять на улице.

При обморожении ни в коем случае нельзя растираться снегом – наоборот, необходимо использовать горячую воду. Обмороженное место нужно обернуть сухой теплой тканью и согреть, а при отсутствии чувствительности сразу же обратиться к врачу.

Также спасатели не рекомендуют после прихода домой сразу принимать горячий душ и пить горячие напитки - организму необходимо дать 20-30 минут, чтобы постепенно адаптироваться и согреться самостоятельно.

О любых происшествиях и необходимости помощи звонить по номерам: 101 – Пожарно-спасательная служба МЧС России и 112 – Единый номер вызова экстренных служб.

Теги: МЧС, погода, мороз


