В Сургуте проводится проверка по публикации о противоправных действиях водителя такси

В Сургуте проводится проверка по публикации о противоправных действиях водителя такси, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Следственным отделом по городу Сургуту организована процессуальная проверка по публикации социальных медиа о противоправных действиях водителя такси, являющегося уроженцем иностранного государства, в отношении пассажирки. Из опубликованной видеозаписи следует, что между водителем и пассажиркой произошел спор из-за отсутствия сдачи, в ходе которого таксист оскорблял женщину и пытался выгнать ее из автомобиля.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются следователями. Действиям водителя такси будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.