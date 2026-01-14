Хуснуллин доложил Путину о том, как решают проблему с водоснабжением Донецка

Президент России Владимир Путин провёл встречу с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Темами разговора стали итоги 2025 г. в строительной сфере.

Отдельно политики обсудили проблему водоснабжения ДНР. Президент наполнил собеседнику, что люди на "прямой линии" задавали вопрос по водоводу.

"Системно занимаемся и борьбой с потерями: построили два дополнительных водовода, которые нам позволили под 180 тыс. кубов (воды) в сутки добавить. То есть эту работу ведём в штабном режиме, еженедельно заслушиваем все результаты", - цитирует Хуснуллина пресс-служба Кремля.

Ранее военкор Александр Сладков сообщил о том, что хоть обстрелы Донецка практически прекратились, положение населения ужасающее - в городе и агломерации почти полгода нет воды. И это явно сказывается на состоянии людей. Если в 2024 г. вода подавалась каждый вечер, то под новый 2025-й год график сократили до вечерней подачи раз в два дня, а с июля 2025-го - раз в три дня, причём воды настолько мало, что во многих районах, домах и на верхних этажах её не видели уже много месяцев. Выживают кто как может, но эта ситуация выматывает людей, у которых практически нет никакой надежды на улучшение.