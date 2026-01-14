У семьи экс-мэра Сочи нашли 50 объектов недвижимости

У семьи бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского нашли 50 объектов недвижимости. Об этом свидетельствуют данные иска Генпрокуратуры, пишут "Известия".

Отмечается, что официальные доходы Копайгородского за 10 лет государственной службы составили примерно 16,3 млн рублей. За это время в распоряжении семьи оказалось более 50 объектов в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Москве и Ленинградской области. При этом часть имущества была оформлена на родственников и доверенных лиц.

Также во время обысков были обнаружены значительные суммы денег: более 62 млн рублей наличными, $40 тыс. и €2,1 тыс. Кроме того, изъята коллекция предметов роскоши, среди которых коллекция элитного алкоголя. Общая стоимость изъятых ювелирных изделий превышает 50 млн рублей. Также обнаружена коллекция часов, включая экземпляры марок Breguet и Patek Philippe Geneve.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги Янины будет рассмотрено в Москве. Их обвиняют в присвоении недвижимости в Сочи, а также получение взятки и посредничество во взяточничестве.