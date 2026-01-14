Главредом издания "Ура.ру" назначена Екатерина Кураева

Екатерина Кураева назначена главным редактором информационного издания "Ура.ру", сообщил Накануне.RU источник. По его словам, сегодня всему коллективу об этом объявил Андрей Ткаченко.

В издание также вернули ранее уволенного Игоря Сергеева, который теперь занимает пост заместителя главного редактора. Кураева до 2017 года работала в "Ура.ру" штатным журналистом, а с 2020 по 2022 годы возглавляла Центр управления регионом в Курганской области.

11 декабря "Ура.ру" на 72 часа приостановило свою работу. По данным РВНП, в ходе аудита якобы выявились факты злостного злоупотребления прежним руководством своими полномочиями. Так, со счетов компании за два года одним из руководителей якобы было выведено более 180 млн рублей в виде "премий и зарплат самому себе". При этом, с 2016 года компания ни разу не получала прибыль.

Главу редколлегии издания Михаила Вьюгина уволили из-за прогулов длительностью в полгода. За ним в отставку отправили и главреда издания Диану Козлову, ее заместителя Антона Ольшанникова и главу региональных редакций Игоря Сергеева.

После этого появилась информация, что главным редактором назначили Анастасию Гусарову, однако Диана Козлова отрицала эти сведения, заявив, что ее саму уже восстановили в должности, хоть и отправили на больничный. Гусарова же заняла должность исполняющего обязанности.

Отметим, что летом 2025 года в офис издания в Екатеринбурге пришли силовики с обысками, результатом чего стал арест главы уральской редакции Дениса Аллаярова. Он обвинен во взятке "за получение полицейских сводок" и помещен под арест, который был недавно продлен до апреля 2026 года.

Изданием "Ура.ру" ранее владели структуры бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва, основные коммунальные активы которых в сентябре 2025 года попали под национализацию. Смена собственника в "Ура.ру" состоялась в конце ноября 2025 года, издание стало частью холдинга "Ридовка".