"Убийца" "Почты России": Wildberries запустил сервис отправки посылок между ПВЗ

Маркетплейс Wildberries подключил все свои ПВЗ в России к сервису отправки посылок между клиентами WB Track. В прошлом году работу почтового сервиса протестировали в ста пунктах выдачи заказов в Москве и других регионах.

С сегодняшнего дня пользователи смогут отправлять посылки с оформлением в мобильном приложении или непосредственно в ПВЗ, передает ТАСС со ссылкой на Wb.

"За время тестирования WB Traсk уже успел показать свою эффективность. Самое большое расстояние доставки составило 8 тысяч километров, в том числе и в пункт выдачи на архипелаге Шпицберген. При этом благодаря нашим логистическим маршрутам большинство отправлений приходит получателям раньше заявленного срока. На данный момент в тестировании приняло участие несколько сотен тысяч наших клиентов. И мы видим, что все большему количеству пользователей интересен такой сервис", - заявила основатель Wildberries Татьяна Ким.