Александр Моор встретился с руководителями СМИ Тюменской области и УрФО

Накануне в День российской печати губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с главными редакторами и руководителями СМИ Тюменской области и Уральского федерального округа.

Глава региона отметил, что сотрудники средств массовой информации помогают людям оставаться информированными и вовлеченными в жизнь нашей области и страны.

Александр Моор напомнил, что в 2025 году СМИ региона успешно реализовали уникальные проекты, посвящённые юбилею Великой Победы, Году защитника Отечества и Году героев в Тюменской области.

В прошлом году Тюменская область простилась с военкором РИА "Новости" Иваном Зуевым. Его подвиг, как и подвиг всех военкоров, навсегда останется примером гражданской стойкости и верности профессии, заключил глава региона.

Напомним, военкора Ивана Зуева, погибшего 16 октября в Запорожье в возрасте 39 лет, похоронили в Тюмени. Иван Зуев родился в Новосибирске, профессиональный путь начинал в уральских СМИ, в том числе, 10 лет работал в Накануне.RU в 2009-2019 годах. С 2023 года работал на СВО в составе "РИА Новости", делал репортажи о службе и быте уральских подразделений мобилизованных.

“Впереди Год единства народов России. Для многонациональной Тюменской области это особенно значимая тема. Уверен, что наши журналисты, как всегда, покажут свой высокий уровень. Здоровья, творческой энергии и новых личных и профессиональных побед. С праздником!”, – напутствовал журналистов губернатор Тюменской области.