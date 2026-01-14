Подростка из Тюменской области будут судить за подготовку к теракту на железной дороге

В суд направлено уголовное дело о подготовке теракта на железной дороге в Свердловской области, сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

Подросток из Тюменской области обвиняется в приготовлении к террористическому акту. По версии следствия, в декабре 2024 года он по заданию иностранных спецслужб, в составе организованной группы, обследовал одну из станций Свердловской железной дороги. Юноша должен был поджечь оборудование, которое используется для управления и обеспечения безопасности движения поездов.

Подросток установил расположение релейных шкафов, видеокамер и ограждений, а затем отправил фотографии обстановки организатору преступления через мессенджер. Его действия были своевременно пресечены правоохранительными органами.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный окружной военный суд для рассмотрения. Материалы в отношении его соучастника выделены в отдельное производство.