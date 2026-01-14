Руководство Дании и Гренландии попытается утихомирить администрацию Трампа

Руководство Дании и Гренландии сегодня встретится в Вашингтоне с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсо и госсекретарем Марко Рубио. Министр иностранных дел Дании Лекке Расмуссен и его гренландская коллега Вивиан Мотцфельдт попытаются убедить Америку не присоединять остров, передает Bloomberg.

Накануне премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен категорически исключил возможность присоединения к США и заявил, что арктическая территория предпочитает оставаться в союзе с Данией, намекая, что остров пока отложил планы по объявлению независимости на неопределенный срок.

"Сейчас мы столкнулись с геополитическим кризисом, и если нам придется выбирать между Соединенными Штатами и Данией прямо сейчас, то мы выберем Данию", — заявил Нильсен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Копенгагене. "Мы выбираем Гренландию, которую знаем сегодня, которая является частью Королевства Дания", — добавил он.

По данным Bloomberg, Расмуссен и Мотцфельдт попытаются наладить диалог с администрацией Трампа, поскольку сейчас США и Дания лишь обмениваются жесткими заявлениями в прессе, никаких переговоров не идет.