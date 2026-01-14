Из шести претендентов на пост главы Екатеринбурга осталось четверо

Сегодня, 14 января, кандидаты на пост главы Екатеринбурга прошли собеседования. Из шести претендентов осталось четверо, в том числе действующий глава Алексей Орлов.

Напомним, что полномочия Орлова истекают в феврале 2026 года. В конце 2025 года партии и общественные организации Среднего Урала выдвинули семь кандидатов на пост главы Екатеринбурга. Их будут рассматривать в два этапа, а итоговый выбор мэра уральской столицы сделают депутаты на заседании городской думы.

Сегодня, как и было анонсировано ранее, состоялись собеседования с кандидатами. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, свои программы развития представили Алексей Орлов, Дмитрий Нисковских, Владимир Кузнецов, Юлия Лаврикова, Екатерина Есина и Ирина Виноградова. Следующим этапом станет рассмотрение представленных кандидатур губернатором Денисом Паслером.

По итогам сегодняшнего заседания комиссией были рекомендованы для дальнейшего рассмотрения четыре кандидата: Алексей Орлов (нынешний глава Екатеринбурга), Дмитрий Нисковских (действующий глава Сысерти), Юлия Лаврикова (член Общественной палаты Свердловской области) и Екатерина Есина (депутат Законодательного собрания региона).

Напомним, что в КПРФ не стали выдвигать своего кандидата на пост мэра Екатеринбурга. В партии считают, что "результат уже предрешен".