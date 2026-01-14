Силовики раскрыли убийство мужчины, которого нашли на Шарташе с пакетом на голове

Силовики впервые прокомментировали убийство мужчины, чье тело нашли на Шарташе с пакетом на голове. Дело раскрыто, по подозрению задержан житель Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, накануне в районе Шарташского лесопарка было обнаружено тело мужчины, который с 6 января этого года числился как пропавший без вести. На теле были признаки, указывающие на криминальный характер смерти. В СК возбудили уголовное дело об убийстве.

Очень скоро был задержан подозреваемый – житель уральской столицы 1968 года рождения. По версии следствия, вечером 6 января мужчины встретились в квартире дома по улице Тверитина в Екатеринбурге. Гость стал распивать спиртное, которое принес с собой, в итоге вспыхнул конфликт.

Хозяин квартиры нанес своему оппоненту несколько ударов, от которых последний скончался. Как выяснили в СК, тело убийца вывез на арендованной машине в малолюдное место в районе Шарташского лесопарка и скрылся, но вскоре был задержан.

Как сообщили в управлении МВД по Екатеринбургу, информация об обнаружении погибшего поступила в отдел полиции №2 Кировского района вечером 12 января. На тело случайно наткнулся прохожий в лесном массиве недалеко от остановки "Развилки" на улице Высоцкого.

"Фигурант, засыпав тело строительным мусором, покинул лесопарк. Вскоре злоумышленник был задержан и дал признательные показания. Как выяснили полицейские, задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и причинение вреда здоровью, в том числе тяжкого", - рассказали в МВД.

По делу уже проведены допрос подозреваемого и проверка его показаний на месте. Свою вину он признал, в деталях рассказав силовикам о произошедшем конфликте, убийстве и сокрытии следов. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.