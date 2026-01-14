СМИ: У половины телеком-компаний в России есть критические IT-уязвимости

Почти половина телеком-компаний в России имеют критические уязвимости в своих IT-системах. В госсекторе и ритейле такие уязвимости есть у каждой третьей компании, в сфере здравоохранения – у каждой четвертой, в финансовом секторе – у каждой пятой, пишут "Ведомости" со ссылкой на исследование компании по обеспечению кибербезопасности CICADA8. К выводу о низком уровне защищенности IT-систем бизнеса приходят и авторы другого исследования – компания "Кибериспытание".

В ходе этого исследования выяснилось, что две из трех российских компаний можно взломать меньше чем за сутки. В 60% случаев это приведет к остановке бизнеса.