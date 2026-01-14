В Артемовском турагенство отказало в отдыхе и возврате денег пенсионерам

В Артемовском турагенство ООО "Здоровье" в одностороннем порядке расторгло договор с пенсионерами и отказалось возвращать деньги за несостоявшийся отдых. В дело пришлось вмешаться прокуратуре.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного ведомства, пожилая пара отдала турагенству 76 тыс. рублей за путевки в санаторий. В какой-то момент компания заявила, что расторгает договор, а на просьбу вернуть деньги, перечислила только 30 тыс. рублей. После этого переписку с пенсионерами прекратили.

Прокуратура в интересах пострадавших направила в суд иск и заявление - не только о взыскании с компании денег, но и с просьбой арестовать взыскиваемые денежные средства на расчетном счете турагенства. Ходатайство судом удовлетворено.

Позднее, Артемовский городской суд удовлетворил исковые требования прокуратуры, взыскав в пользу пенсионера в совокупности 193 тыс. рублей: сумму долга в размере 46 тыс. рублей, неустойку за просрочку исполнения обязательств в размере 76 тыс. рублей, компенсацию морального вреда в пользу двух пенсионеров в размере 5 тыс. рублей каждому, а также штраф в размере 61 тыс. рублей.

После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.