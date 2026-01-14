14 Января 2026
в россии
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Общество За рубежом
Франция официально перешла к депопуляции

Впервые после Второй мировой войны во Франции умерло больше людей, чем родилось. Об этом пишут французские СМИ.
Еще несколько лет назад Франция была сравнительно благополучной в плане демографии страной Европы. Рождаемость там намного превышала среднеевропейскую и почти достигала уровня воспроизводства - двух детей на одну женщину. Казалось, что "естественное" сокращение населения за счет превышения смертности над рождаемостью этой стране не грозит еще много лет. Однако все произошло довольно быстро, и кривые рождаемости и смертности пересеклись. В течение последних лет рождаемость опустилась почти до 1,5 ребенка на одну женщину. Это самый низкий уровень с конца Первой мировой войны.

Пока что общая численность населения еще растет за счет миграции, но среди новорожденных уже давно значительную часть занимают дети мигрантов или тех, кто переехал во Францию сравнительно недавно. В общем числе рождений дети мигрантов составляют около трети. То есть латентная фаза депопуляции Франции продолжается уже длительное время. Сейчас она становится более явной, хотя и перекрывается миграцией. Общее населения Франции составляет 69 млн человек и за счет миграции еще должно достигнуть 70 млн.

Французский политик Эрик Земмур говорит, что Франции грозит исчезновение, связанное с утратой христианской идентичности страны. На днях он посетовал на то, что власти настроены против французов, живущих в селе, где демография как раз лучше, принимая решения вопреки их интересам и вытесняя из села.

В 2024 году Франция стала первой в мире страной, которая закрепила в своей конституции "право" на аборт. Президент Эммануэль Макрон назвал это большой победой женщин. Символично, что через год в стране рождаемость опустилась ниже смертности. Этот результат не обусловлен прямо данным решением французских властей, а вызревал в течение длительного времени за счет общего процесса снижения рождаемости и старения населения. Однако ранее во всех странах после легализации абортов рождаемость снижалась. При этом запрет или существенные ограничения абортов после этого к обратному результату не приводили, вероятно, из-за изменения ценностных установок населения, которые невозможно быстро изменить законодательным путем.

Рождаемость падает во всем мире. Как остановить этот процесс, не знает никто. Демографы мира высказывают разные гипотезы, но практически все признают губительное влияние на демографию гаджетизации жизни, когда молодежь вместо создания семьи уходит в виртуальный мир и соцсети.

