Полиция Перми задержала пособников, обманувших трех пенсионеров

В Перми сотрудники полиции задержали пособников аферистов, обманувших трех пенсионеров на общую сумму свыше 1,1 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Пермского края.

Полицейские задержали двух пермяков 1990 и 2001 годов рождения, подозреваемых в совершении серии преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что 86-летняя жительница города Иваново, общаясь по телефону с незнакомцем, который выдавал себя за сотрудника Роскомнадзора, решилась на передачу денежных средств с целью их дальнейшего "декларирования". Пенсионерка собрала все свои сбережения на общую сумму 170 тысяч рублей и отправила их посылкой в Пермь посредством экспресс-доставки.

В Перми посылку получил 24-летний подозреваемый, после чего передал ее своему 35-летнему подельнику, который впоследствии перевел похищенные деньги на счета "кураторов".

В результате дальнейшей работы оперативники установили причастность данных молодых людей к совершению двух аналогичных эпизодов мошенничества в отношении пожилых жителей Орловской и Брянской областей. Общий материальный ущерб для потерпевших составил свыше 900 тысяч рублей.

В ходе допроса 35-летний подозреваемый пояснил, что нашел "работу" в одном из мессенджеров, где познакомился со своим 24-летним пособником, который исполнял роль получателя посылок. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. В отношении 35-летнего фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его подельник находится под подпиской о невыезде.