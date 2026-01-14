Москва передала Донбассу коммунальную технику

Москва передала коммунальную технику ДНР, Херсонской и Запорожской областям.

В 2025 году ДНР получила 207 машин, Херсонская область — 50, Запорожская – 20. Среди них – дорожно-комбинированные машины, вакуумные подметально-уборочные машины, самосвалы, грузовые фургоны, бортовые машины, техника для ремонта асфальтобетонных покрытий, эвакуаторы, многофункциональные тракторы и фронтальные погрузчики.

Эта техника помогает регионам обслуживать объекты дорожного хозяйства и городские территории, ликвидировать повреждения на инженерных сетях, проводить другие ремонтные работы, сообщил в своём telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.