Умер актёр Игорь Золотовицкий

Скончался ректор Школы-студии МХАТ, актёр Игорь Золотовицкий.

Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к окружению артиста. Он же уточнил, что причиной смерти стало онкологическое заболевание. По версии telegram-канала Mash, артист 10 января попал в хирургию с обострением рака желудка, причём в крайне тяжёлом состоянии. После остановки сердца врачи пытались реанимировать актёра, однако попытки оказались безуспешны.

Золотовицкий родился 18 июня 1961 г. в Ташкенте. Его отец был железнодорожным механиком, мать работала в сфере торговли. В 1983 г. принят в актёрскую труппу Московского художественного академического театра СССР имени Горького. Играл в спектаклях. Дебютной работой Золотовицкого в кино стала роль гидроакустика Рыбакова в фильме "Егорка" по повести Петра Гаврилова.