В Екатеринбурге арестован второй обвиняемый в групповом изнасиловании школьницы

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под арест второго из обвиняемых в надругательстве над 15-летней школьницей.

Как ранее сообщалось, в ночь на 11 января девочка сбежала от матери, выпила и пошла гулять по Юго-Западу. На улице к ней подошел незнакомец и предложил снять квартиру. Затем школьницу оставили в многоэтажке на улице Бардина, а когда та уснула, в квартиру зашли трое парней и стали ее насиловать.

Первым по "горячим следам" был задержан один из предполагаемых насильников. Он сразу же сдал своих сообщников и те были задержаны силовиками. Сегодня был арестован один из обвиняемых Эдуард Шафиков. Ему вменяется статья УК РФ "Изнасилование несовершеннолетней группой лиц по предварительному сговору".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, сегодня Ленинский райсуд отправил под арест и второго фигуранта уголовного дела – Эльнара Гаана. Он обвиняется по той же статье. Под стражей Гаан будет находиться до 11 марта 2026 года включительно.

Ожидается, что сегодня суд решит судьбу и третьего задержанного.

ОБНОВЛЕНО в 13.35: третьему обвиняемому в изнасиловании 15-летней школьницы – Николаю Силову – Ленинский районный суд Екатеринбурга также избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 марта 2026 года.