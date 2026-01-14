Власти США подали в суды ходатайства о выдаче ордеров на арест десятков танкеров

Власти США подали в окружные американские суды (главным образом в Вашингтоне) ходатайства о выдаче ордеров на арест десятков танкеров, предположительно связанных с торговлей венесуэльской нефтью, передает Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Сообщается, что на задержание пяти ранее захваченных судов также выдавались разрешения судов.

Источники заявили, что пока США приостановили захват судов так называемых теневых флотов, но эта деятельность может возобновиться в любой момент, поскольку в море по-прежнему находится множество танкеров, везущих венесуэльскую нефть в Китай.

В ходе операций по захвату судов Соединенные Штаты целенаправленно изымают как сами суда, так и находящиеся на них грузы.