Предложено увеличить трудовой стаж медработников за работу в зонах КТО

Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с Юрием Афониным внесли проект закона, предусматривающий особый порядок расчета стажа для медиков, работающих в зонах контртеррористических операций (КТО).

Согласно инициативе, время их службы в таких условиях должно засчитываться в страховой стаж в полуторном размере. Это правило будет применяться к периодам оказания помощи пострадавшим в зонах боевых действий, на территориях с режимом военного положения или КТО.

Один из авторов проекта, Алексей Куринный, заявил, что мера призвана компенсировать тяжелые условия труда медиков: длительную разлуку с семьей, постоянный риск для жизни и круглосуточную работу по спасению раненых, сообщает РИА Новости.

Ранее Госдума приняла спорный закон о целевом обучении медиков, призванный решить острейшую проблему кадрового дефицита в здравоохранении. Согласно данным, озвученным спикером ГД Вячеславом Володиным, системе не хватает 23 тыс. 300 врачей и 63 тыс. 600 специалистов среднего звена, а две трети работающих врачей трудятся больше, чем на одну ставку. Этим он объяснил необходимость принять закон. Однако документ вызвал жесткую критику оппозиционных фракций, указавших на отсутствие реальных социальных гарантий для выпускников.