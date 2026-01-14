Новые автомобили подорожали в России на 1,5–3%

Новый год для авторынка России традиционно начался с обновления ценников.

Из-за повышения НДС и роста ставок утилизационного сбора новые машины в среднем подорожали на 1,5–3%. Весной дилеры ожидают очередной скачок, а по итогам первого квартала — роста цен на 5–10%. Часть повышения может нивелироваться скидками, но их размер будет несопоставим с дисконтами 2025 года.

Точечно подорожали как российские бренды — Lada, Solaris, Tenet, Xcite, "Москвич" и Evolute, так и китайские — Haval, Tank, Geely, Chery, Exlantix, Omoda, Jaecoo, Changan, GAC, BAIC, Bestune и LiXiang, сообщает "Коммерсант".

По данным "Автостата", средневзвешенная стоимость новой легковой машины по итогам 2025 года выросла на 5,4%, до 3,29 млн руб. В декабре показатель находился на уровне 3,48 млн руб.

Ранее "АвтоВАЗ" объявил о планах по индексации цен на автомобили Lada в январе 2026 года. В среднем цены увеличатся на 0,5% по всем моделям, но при этом значительно снизятся цены на седан Lada Aura и универсал Lada Largus