Стали известны подробности антикоррупционного иска, в ходе которого планируется изъять активы экс-мэра Сочи Копайгородского

В рамках антикоррупционного дела против бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и членов его семьи были обнародованы новые детали.

При обысках по делу о взятках силовики изъяли крупную сумму денег: 62 млн руб., 40 тыс. долларов и 2,1 тыс. евро. Кроме того, была обнаружена коллекция из почти двадцати дорогих мужских и женских часов люксовых брендов. Цена отдельных экземпляров сопоставима со стоимостью однокомнатной квартиры в Москве.

Также выяснилось, что семья Копайгородских коллекционировала элитный алкоголь. В их сочинском доме хранились бутылки вина стоимостью от 600–700 тыс. руб. (например, Petrus Pomerol 2017 года) до 2 млн руб. (Romanée-Conti 2006 года). Общая оценочная стоимость всей изъятой коллекции вин составила 7 млн 720 тыс. руб., сообщает "Коммерсант".

Алексея и Янину Копайгородских обвиняют в присвоении недвижимости в Сочи, а также получение взятки и посредничество во взяточничестве. Генпрокуратура требует конфисковать имущество экс-мэра и фигурантов дела из числа его окружения. Собственность Копайгородского оценивается в 1,6 млрд руб. – это 77 объектов недвижимости в разных городах, элитные автомобили, предметы роскоши, ювелирные изделия.