Госдума одобрила поступление в вузы без экзаменов для вдов погибших в спецоперации

Супруги погибших участников спецоперации смогут поступать в вузы и колледжи без экзаменов.

Соответствующий проект закона депутаты одобрили в первом чтении. Бюджетные места в высших учебных заведениях по программам бакалавриата и специалитета будут предоставляться вдовам и вдовцам бойцов СВО в рамках отдельной квоты. Кроме того, закон предусматривает бесплатное обучение на подготовительных отделениях федеральных государственных вузов.

Авторы документа — группа сенаторов и депутатов из "Единой России". В пояснительной записке сказано, что "супруги погибших военнослужащих находятся в социально уязвимом положении, поскольку потеря кормильца" вынуждает их искать работу, "особенно если они не трудоустроены".

Вузы будут обязаны зачислять вдов на бюджет независимо от наличия у них высшего образования. Если такие граждане работают, то на время сдачи экзаменов и защиты диплома они смогут уходить в отпуск с сохранением среднего заработка.