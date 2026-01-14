Трамп призвал протестующих в Иране к захвату госучреждений

Американский лидер Дональд Трамп призвал протестующих в Иране к захвату госучреждений в стране.

Президент США заявил в соцсети Truth Social, что "помощь уже в пути". Глава государства добавил, что отменил все встречи с иранскими чиновниками до тех пор, "пока не прекратятся бессмысленные убийства протестующих".

"Иранские патриоты, продолжайте протестовать — захватывайте свои учреждения!!! Сохраните имена убийц и насильников", - написал глава Белого дома.

Ранее пресс-секретарь администрации США Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп рассматривает все возможные сценарии действий в отношении Ирана, где продолжаются массовые протесты, включая возможность нанесения авиаударов.