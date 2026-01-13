В Иране в результате протестов могли погибнуть свыше 12 тысяч человек

В Иране в результате протестов могли погибнуть свыше 12 тысяч человек, сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.

Ранее сообщалось, что в ходе беспорядков в исламской республике погибли более 500 человек из числа гражданских лиц, а также сотрудников полиции и Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения вооруженных сил), еще сотни человек были ранены.

"По меньшей мере 12 тысяч, а может и все 20 тысяч погибли", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на источник в Иране, который привел данные активистов, которые якобы собирают информацию у медиков по всей стране.

При этом телеканал отмечает, что реальные данные о жертвах в стране трудно получить на фоне ограничений связи, а также затрудняется подтвердить информацию о большом числе погибших.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, в понедельник заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.