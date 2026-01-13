Бастрыкин взял на контроль дело о гибели ребенка при взрыве газа в Тобольске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о гибели ребенка при взрыве газа в Тобольске, сообщили Накануне.RU в Информационном центре СК РФ.

Поводом стала жалоба жительницы Тюменской области, которая выразила несогласие с ходом установления обстоятельств трагедии, произошедшей в марте 2024 года. Тогда в частном доме в Тобольске произошел взрыв бытового газа, в результате которого погиб ее семилетний племянник, а его мать получила ожоги.

Несмотря на то, что уголовное дело расследуется следственным управлением СКР по Тюменской области, до настоящего времени никто не привлечен к ответственности. Ранее этот случай уже освещался в СМИ и ставился на контроль в центральном аппарате ведомства.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СК Александру Кублякову принять меры для завершения расследования в кратчайшие сроки и представить соответствующий доклад. Исполнение этого поручения поставлено на особый контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Напомним, инцидент со взрывом газа произошел 12 марта в Тобольске. Женщина 1984 года рождения и ее семилетний сын с термическими ожогами были госпитализированы в больницу. Несмотря на усилия врачей, 15 марта ребенок умер. Женщине причинен тяжкий вред здоровью. По делу обвиняемыми проходили мастер строительно-монтажных работ и сварщик.