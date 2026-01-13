Исправительную колонию №38 в Березниках ликвидируют в первом полугодии 2026 года

Исправительную колонию №38 (ИК-38) ГУ ФСИН России по Пермскому краю в городе Березники ликвидируют в первом полугодии 2026 года, сообщает ТАСС.

На данный момент ИК-38 ГУ ФСИН России по Пермскому краю в городе Березники находится в стадии ликвидации. Окончательный срок ликвидации учреждения запланирован в первом полугодии 2026 года.

Все осужденные были перераспределены из колонии в другие исправительные учреждения края в соответствии с их режимом отбывания наказания. Сотрудники, имевшие желание продолжить службу в УИС, также переведены в другие учреждения ГУ ФСИН России по Пермскому краю, им были предложены вакантные должности.

Мужская исправительная колония общего режима №38 было образована в Березниках в 1976 году. Она вмещает 1, 4 тыс. осужденных, из них 1,3 тыс. человек - для содержания на общем режиме, еще 100 человек - на участке колонии-поселения. Раньше учреждение работало как контрагентское, большинство осужденных по договорам с хозяйственными организациями вывозились на строительство завода Кубовых красителей, пивного завода, детского оздоровительного центра "Уральское раздолье" в поселке Малое Романово, ЖБК и многих других объектов.