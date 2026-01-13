В Кузбассе после трагедии проверят все родильные дома и перинатальные центры

Родильные дома и перинатальные центры Кузбасса проверят "на готовность к самым сложным случаям" после трагедии в роддоме Новокузнецка. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

По его словам, продолжается выяснение причин случившегося в городской больнице №1. "Нам важно, чтобы такая ситуация никогда не повторилась", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

14 января в регион прибудет группа федеральных специалистов для оценки работы службы родовспоможения.

После сообщений о смерти в новокузнецком роддоме №1 в новогодние каникулы нескольких новорожденных начались проверки, которые вскоре вылились в уголовное дело. Министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов признал, что "да, (гибель) имеет место быть, ситуация произошла", и уточнил, что идет разбирательство. 13 января от работы отстранили главврача больницы, в которой находится роддом.