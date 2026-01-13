БПЛА атаковали танкеры в Черном море, зафрахтованные казахстанскими компаниями
Нефтяные танкеры "Дельта Хармони" и "Матильда" подверглись атаке беспилотников. Инцидент произошел рядом с терминалом Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море (находится в Новороссийске), передает РИА Новости со ссылкой на источник.
Суда стояли в очереди на погрузку казахстанской нефти, поступающей в черноморский нефтеналивной терминал КТК. По предварительным данным, суда получили повреждения грузового оборудования, их плавучесть не нарушена.
Танкеры были зафрахтованы консорциумами казахских и американских нефтяных компаний "Тенгизшевройл" и "Карачаганак Петролеум Оперейтинг".
Сообщается, что пострадавших в результате атаки нет.