БПЛА атаковали танкеры в Черном море, зафрахтованные казахстанскими компаниями

Нефтяные танкеры "Дельта Хармони" и "Матильда" подверглись атаке беспилотников. Инцидент произошел рядом с терминалом Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море (находится в Новороссийске), передает РИА Новости со ссылкой на источник.

Суда стояли в очереди на погрузку казахстанской нефти, поступающей в черноморский нефтеналивной терминал КТК. По предварительным данным, суда получили повреждения грузового оборудования, их плавучесть не нарушена.

Танкеры были зафрахтованы консорциумами казахских и американских нефтяных компаний "Тенгизшевройл" и "Карачаганак Петролеум Оперейтинг".

Сообщается, что пострадавших в результате атаки нет.