Касперская: В России переизбыток айтишников-джуниоров

В России явный переизбыток так называемых программистов-джуниоров, то есть молодых людей, которые только недавно окончили специальность или курсы программирования. Об этом сказала президент группы компаний InfoWatch, председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Наталья Касперская.

Отвечая на вопрос о дефиците айтишников, о котором власти давно говорят, она отметила,что ситуация очень неоднородная: все зависит от уровня квалификации. Если программистов высокой квалификации действительно не хватает, то на среднем уровне как раз имеет место баланс, а вот на низовом уровне имеется явный переизбыток.

"Мы наблюдаем некоторый избыток предложения низкоквалифицированных или самообразованных специалистов, которые вышли с трехмесячных курсов, такие люди никому не нужны, потому что за три месяца айтишником не становятся. Также на рынке много так называемых программистов-джуниоров, которые либо еще учатся, либо только что закончили вуз и не имеют практики. В этом сегменте число вакансий в 4-5 раз меньше числа соискателей", - рассказала она "Российской газете".

Однако до сих пор ИТ-направления одни из самых популярных в российских вузах, обычно туда высокий конкурс.

В прошлом году сообщалось, что в США айтишникам также все труднее найти работу, сказалась как сверхпопулярность ИТ-образования в предыдущие годы, так и переходит компаний на ИИ с последующим сокращением части сотрудников. Возни своего рода "кризис перепроизводства" айтишников. Подобные тенденции наблюдаются и в России. Компаниям все чаще нужны опытные и знающие специалисты, а на рынке труда в основном молодые и не всегда высококлассные вчерашние выпускники. Согласно опросу работодателей, который hh.ru провел в конце 2024 года, 59% ИТ-компаний считают, что им стало сложнее искать и нанимать персонал, и это проблема.