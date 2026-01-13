13 Января 2026
Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Урале сиделка похитила у инвалида более 7,5 млн рублей

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело о хищении миллионов рублей с банковского счета инвалида, сын которого погиб на СВО.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказалась 38-летняя жительница Нижнего Тагила. Как показало расследование, с октября 2024 года женщина на возмездной основе ухаживала за 54-летним знакомым, имеющим заболевание опорно-двигательного аппарата и позже получившим инвалидность. Мужчина не мог себя обслуживать и покидать квартиру для каких-либо покупок. Поэтому он отдавал сиделке свою банковскую карту для оплаты продуктов.

Женщина быстро выяснила, что на счете инвалида лежат деньги от государства, полученные в связи с гибелью его сына весной 2024 года в зоне СВО. После этого аферистка неоднократно совершала переводы с банковского счета мужчины на свой. Также на его деньги она приобрела себе мебель, бытовую технику и ювелирные изделия, часть из которых была изъята в ходе расследования.

Как было установлено, всего с банковского счета сиделка похитила более 7,5 млн рублей. Своей вины она не признала. Сейчас ее уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила.

Теги: деньги, хищение, расследование, прокуратура, Нижний Тагил


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

