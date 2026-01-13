В новогодние праздники на свердловских дорогах произошло более 1000 ДТП

На протяжении новогодних выходных в Свердловской области было зарегистрировано 1 тыс. 14 ДТП, 46 из которых обернулись травмами для людей. Об этом рассказала руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения региональной Госавтоинспекции, капитан полиции Галина Кравченко.

По ее словам, в 46 ДТП 8 человек скончались, а 64, в том числе 8 детей, получили травмы различной степени тяжести.

Каждые сутки за безопасность на дорогах отвечало около 400 сотрудников ДПС, а в пиковые дни группировка сил была усилена. Порядка 15 дополнительных нарядов дежурили на подъездах к Екатеринбургу. Проведено более 3 тыс. профилактических бесед с водителями, составлено порядка 12,5 тыс. административных материалов за нарушение ПДД, с дорог удалено около 46 тыс. пешеходов за опасное нахождение на проезжей части и свыше 730 водителей. Основной причиной стало управление транспортом в нетрезвом виде или без водительских прав.

Особое внимание уделялось безопасности организованных перевозок групп детей автобусами. В ГИБДД поступило 962 уведомления о запланированных поездках, 48 из которых - из других регионов. 54 из них рекомендовали отказаться от проезда из-за несвоевременной подачи документов, некорректных данных в уведомлениях или неблагоприятных погодных условий.

За неудовлетворительное содержание дорог, в основном из-за снежного наката, в адрес обслуживающих организаций было внесено 60 представлений и возбуждено 7 административных производств по статье 12.34 КоАП РФ.

Обобщив все данные Кравченко подытожила, что в начале 2026 года наблюдается положительная динамика на дорогах: количество ДТП с пострадавшими сократилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число погибших - на 27,3%, раненых - на 29,4%.