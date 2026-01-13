Обменянному на политолога Винатье* баскетболисту Касаткину нашли работу

Российский баскетболист Даниил Касаткин перешел в красноярский клуб "Енисей" (Единая лига ВТБ). Контракт предусматривает выступление за эту команду до конца сезона 2026/2027, передает "Коммерсант".

Касаткин был задержан 21 июня 2025 года в парижском аэропорту Шарль-де-Голль по запросу США. Американские власти подозревали его в причастности к хакерской группировке, которая с 2020 по 2022 год совершила атаки на около 900 организаций, включая два федеральных ведомства США, с использованием программ-вымогателей. В октябре 2025 года парижский суд одобрил экстрадицию Касаткина в США, где ему грозило до 25 лет лишения свободы, однако премьер-министр Франции не подписал распоряжение об экстрадиции, что позволило спортсмену вернуться в Россию. Сам Касаткин отрицал все обвинения.

8 января 2026 года французские власти обменяли Касаткина на осужденного в России гражданина Франции Лорана Винатье*. Вопрос о возможном возвращении Винатье* во Францию на пресс-конференции президента РФ в декабре задал журналист французского телеканала TF1. Владимир Путин тогда ответил, что впервые слышит о деле иностранца, но узнает его подробности и возможные варианты решения вопроса. Сообщается, что Винатье* был освобожден после помилования, подписанного российским президентом.

Касаткин выступал за МБА-МАИ с 2021 года, в составе этой команды дебютировал в Единой лиге, дважды становился бронзовым призером Кубка России. До этого выступал за подмосковные "Химки", а в сезоне 2018/2019 играл за американский клуб первого дивизиона "Penn State Nittany Lions", будучи студентом Университета Пенсильвании.

*внесен в реестр иностранных агентов Министерства юстиции РФ