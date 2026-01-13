Сенатор: На новокузнецкий роддом, где погибли дети, ранее жаловались

В Совете Федерации обратили внимание на то, что на роддом Новокузнецка, где погибли новорожденные, раньше поступали жалобы.

"Я сейчас просмотрела соцсети и сообщения, касающиеся Новокузнецка, там было очень много замечаний рожениц к персоналу этого роддома и вообще к состоянию, в каком находится этот роддом", - сказала РБК глава комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова.

После сообщений о смерти в новокузнецком роддоме №1 в новогодние каникулы нескольких новорожденных начались проверки, которые вскоре вылились в уголовное дело. Министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов признал, что "да, (гибель) имеет место быть, ситуация произошла", и уточнил, что идёт разбирательство.

Потом от работы отстранили главврача больницы, в которой находится роддом. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала смерть детей трагедией для государства, а в Госдуме потребовали от губернатора Кемеровской области Ильи Середюка объяснить, почему трагедия стала возможной.